Les thés meurtriers d'Oxford : Point de glas sage

Lorsque Gemma Rose, propriétaire d'un petit salon de thé près d'Oxford, présente son petit chat tigré, Muesli, à l'exposition féline de la foire du village, la dernière chose à laquelle elle s'attend est de tomber sur un meurtre. Et lorsque sa mère et les vieilles pies du village décident de lancer leur propre enquête, Gemma n'a d'autre choix que de se joindre à elles. Elle découvre bientôt qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sinistre pris en sandwich entre les génoises faites maison et les succulentes tartes à la confiture... Mais le meurtre n'est pas la seule chose qui préoccupe Gemma : entre sa recherche désespérée d'une maison, les explosions bizarres dans la cuisine de son salon de thé et une proposition bien perturbante de son petit ami, elle a fort à faire !