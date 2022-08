Les thés meurtriers d'Oxford : Flagrant délice

Un coup de fil sinistre au milieu de la nuit plonge la propriétaire de salon de thé Gemma Rose au coeur d'un nouveau mystère. Cette fois, son ami Seth est considéré comme le principal suspect d'un crime ! Un meurtre macabre commis dans le cloître d'un ancien collège d'Oxford révèle des rivalités amères au sein de l'université, mais Gemma découvre des indices inattendus dans son petit village des Cotswolds. Pendant ce temps, sa vie amoureuse ne lui laisse pas de répit. Elle peine à choisir entre l'éminent médecin Lincoln Green et le séduisant inspecteur Devlin O'Connor... tandis que son salon de thé anglais pittoresque prend l'eau alors qu'elle se démène pour trouver un nouveau chef pâtissier. Avec sa mère exaspérante et sa petite chatte tigrée espiègle, Muesli, qui la rend complètement folle - sans oublier les vieilles chouettes qui ne la lâchent pas d'une semelle -, Gemma doit résoudre son affaire la plus difficile à ce jour si elle veut empêcher la plus cruelle des injustices.