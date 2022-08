Comme un sourire sur une âme torturée. Roman

Thomas, un jeune trader brillant, part pour un safari au Tchad et, après un accident d'avion en pleine brousse, rencontre en recherchant du secours Hissein et Aïcha, un jeune couple tchadien qui tente de fuir le mariage arrangé de la jeune femme à un notable de leur village. Au cours d'une poursuite par des hommes du village, Hissein est finalement séparé des deux autres, tandis que Thomas trouve le moyen de rentrer en France. Ce dernier tente alors de reprendre le cours de sa vie mais le traumatisme de son voyage le hante au point de bouleverser sa vie. Hissein de son côté voit tous ses espoirs de vie heureuse disparaître. Thomas et Hissein commencent tous les deux à vivre un combat contre eux-mêmes pour sortir de leur désespoir. Chacun suivant sa personnalité, sa culture : Thomas tente d'oublier ce voyage qui a détruit sa vie et Hissein, quant à lui, entreprend de se rendre en France clandestinement afin de retrouver Thomas, le dernier témoin à avoir vu Aïcha. Un roman qui évoque la "nuit de l'esprit" ou quand les remparts de la vie nous poussent à nous oublier pour renaître dans l'espérance. A propos de l'auteur : Père de famille et saint-cyrien, Gabriel de Beauchesne, qui est investi dans de nombreux mouvements de jeunes, signe ici son deuxième roman chez Téqui après Je voudrais exister (2018). .