Mélodie pour un tueur

Voltaire va enfin accéder aux honneurs ! La marquise de Pompadour lui a commandé le livret d'un opéra qui sera joué à Versailles devant le roi. Seul bémol, le ténor chéri de ces dames qui doit interpréter le premier rôle est atteint d'un mal mystérieux : la nervosité le pousse à remplacer les paroles par des injures. Or s'il chante des horreurs devant le roi, on croira que c'est Voltaire qui les a écrites ! Qui persécute le ténor ? Qui précipite chaque jour des Parisiens dans la Seine ? Qui veut empêcher Voltaire de recevoir des éloges mérités ? Et si ces trois aff aires n'en étaient qu'une ? Tandis que la police voudrait les envoyer au violon, Voltaire et Emilie du Châtelet jouent pianissimo pour contrer la partition d'un crime orchestré de main de maître. Ils devront subir les notes discordantes d'un vieil acteur escroc, d'un imprésario obsédé, d'un castrat napolitain mélancolique et d'une claveciniste prête à tout pour réussir. Tout cela sous les yeux horrifi és du nouvel assistant de notre philosophe, un illustre inconnu nommé Jean-Jacques Rousseau. La série Voltaire continue ! Après La baronne meurt à cinq heures, prix Historia et prix Arsène Lupin 2011, et Meurtre dans le boudoir, Frédéric Lenormand nous entraîne à nouveau dans ces Mystères de Paris selon Voltaire. Notre enquêteur philosophique devra une nouvelle fois déployer toute la gamme de ses talents, jusqu'à un finale allegro vivace ! "C'est un régal de polar historique, original et servi avec par un style enlevé. Vite, le prochain épisode". Livres Hebdo