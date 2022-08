Pendant que maman et papa travaillent, Léo va à la crèche. Le lecteur accompagne le tout petit héros étape par étape dans sa journée. La journée de crèche expliquée étape par étape On suit la journée de Léo, de l'arrivée à la crèche avec maman, jusqu'à l'heure des parents avec papa qui vient le chercher. Léo range ses affaires dans son casier, chante une comptine avec la puéricultrice, fait de la peinture, mange de la purée avec sa cuillère, fait la sieste, prend le goûter puis joue au toboggan dehors. Un documentaire pour dédramatiser l'entrée à la crèche Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant plein de vocabulaire comme "puéricultrice", "dortoir", "casier". L'approche sensorielle du texte permet de rester proche du monde tel qu'il est appréhendé par les tout-petits. L'enfant se représente la sensation de la peinture qu'on étale avec les mains, de la tour de cubes qui tombe. . . Grâce à cette immersion dans le texte, le petit lecteur peut aborder l'étape du passage à la crèche sans frayeur, via un texte qui dédramatise ce moment parfois délicat. Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée pour les petites mains !