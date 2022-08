"Il était un petit homme, pirouette, cacahouète, il était un petit homme, qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. . . Sa maison est en carton, pirouette, cacahouète. . ". Un petit bonhomme, des escaliers en papier, un facteur et un nez qui s'envole. . . quand l'absurde s'invite dans les comptines ! Une drôle de comptine à chanter pour le plaisir de la répétition "Pirouette, cacahouète" est une comptine traditionnelle incontournable, plébiscitée depuis des années par les parents et les professionnels de la petite enfance. Les plus petits l'apprécient eux aussi, séduits par le côté fantasque et absurde de l'histoire, et par le plaisir de la répétition des paroles. Du carton, du papier ou un fil doré : de nombreuses matières à toucher Avec la collection "Mes comptines à toucher", le tout-petit prend plaisir à écouter la voix de l'adulte qui chante la comptine, et peut aussi, ensuite, s'amuser à la chanter, à sa manière. Il regarde les images tendres et colorées de Cristian Turdera, découvre et touche des matières différentes sur chaque double page. Écouter, regarder, toucher : une expérience de lecture complète pour bébé !