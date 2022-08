Il y aura toujours de l'herbe, des vaches qui mangent de l'herbe, qui font des bouses qui enrichissent le sol et qui aident à faire pousser l'herbe. On tourne en rond, c'est un cycle naturel. Les êtres humains font partie de ce cycle : ils soignent les vaches, cultivent les prés, se nourrissent de lait et de viande... Une société de consommation qui ne respecte pas toujours notre planète Mais parfois les humains prennent trop de ressources dans la nature : plus qu'elle ne peut en produire. Et ils rejettent trop de déchets : plus que la nature ne peut en recycler. Ils déséquilibrent le cycle naturel, et même le brisent. Passer ses vacances à l'autre bout du monde, acheter de nouveaux vêtements tous les mois, manger des framboises en hiver, quel plaisir ! Evidemment toute ces machines et tous ces produits chimiques polluent... Réduire la pollution et recycler C'est seulement une fois que nous avons notre confort que nous nous demandons comment faire pour moins polluer la planète. Il est impossible de supprimer notre civilisation, de revenir en arrière. Alors que faire ? Les humains sont capables d'inventer et de faire autrement. On peut recréer des cycles en recyclant les déchets et aussi en produire moins. L'émotion de la nature Car la nature, au-delà de la nourriture qu'elle fournit à notre corps, nourrit aussi notre esprit. Elle nous apporte toutes sortes d'émotions, de beauté, de sons, de couleurs, de sensations sans lesquelles on ne peut pas vivre. L'être humain fait partie de la nature et doit apprendre à la respecter. Mon "Goûter philo - La Nature et la Pollution", un livre pour apprendre à réfléchir autour de la question écologique et à entraîner son esprit critique.