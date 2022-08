Dessine-moi un crayon. L'incroyable histoire des objets quotidiens !

Ce documentaire explique ce qu'est le design et les différentes formes qu'il peut prendre. Architecte, créateur de jouets, ingénieur... beaucoup de personnes réfléchissent à la conception des objets puis les créent. En réfléchissant à leurs besoins, munis d'une feuille de papier et d'un crayon, les enfants pourront à leur tour façonner le monde qui les entoure en imaginant les objets de leurs rêves. Un documentaire sur la conception des objets du quotidien et les métiers autour du design Les objets sont partout dans nos vies : brosses à dents, habits, trottinette... Ce livre explique aux enfants comment ils sont créés. Ils ont tous été conçus différemment, et diverses questions peuvent se poser lors de leur conception : comment ça marchera ? à quoi ça ressemblera ? de quoi ce sera fait ? qui s'en servira ? Dans ce livre, les enfants trouvent des réponses à leurs nombreuses questions sur les objets. Un livre interactif qui stimule la réflexion et l'imagination La réflexion sur les nombreux métiers possibles autour du design (architecte, maquettiste, créateur de jouets, styliste, ingénieur, scénographe...) donne aux enfants un bon aperçu de la création d'objets dans son ensemble. A travers des questions, les enfants sont invités à imaginer les objets dont ils ont besoin ou envie. Ils deviennent acteurs du monde qui les entoure.