Thibaut Courtois. Portrait, anecdotes, stats

L'aventure extraordinaire de Thibaut Courtois a débuté il y a plus de quinze ans, comme joueur de champ. A cette époque, il a rapidement compris qu'il pouvait mettre ses qualités de joueur au service du poste de gardien de but. Thibaut, c'est de l'ambition avouée sur le plan sportif tout en restant humain, accessible et conscient du monde qui l'entoure. C'est aussi un amoureux de l'Espagne où il vit et éduque ses enfants tout en ne manquant aucune occasion de défendre les couleurs de la Belgique, son pays dont il parle les deux langues à la perfection. Cet album illustré te permettra de te remémorer les nombre d'exploits des Diables Rouges qui n'auraient pas pu être possible sans lui. Prenons par exemple le fameux troisième but contre le Japon qui part de ses mains, ou encore la qualification contre le Portugal qui s'est jouée grâce à ses pieds. Thibaut Courtois, tu le verras, c'est le talent d'un grand homme de deux mètres qui possède la grande classe de ne regarder personne de haut !