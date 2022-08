Eté 2006, la France vient de perdre en finale de la Coupe du monde de football contre l'Italie et le fameux coup de boule de Zidane est dans toutes les bouches. Les téléphones sont à clapet, la Nintendo DS Lite vient de sortir et les tubes de Rihanna explosent des records d'audience. Le temps est chaud et sec dans le Sud de la France où une petite fille, Nina, depuis la fenêtre du car qui l'emmène en colonie de vacances découvre "Les Pissenlits" . La magie de ce camping de bord de mer transforme de simples connaissances en amitiés, façonne le quotidien en aventure et, surtout, bouleverse la vie de ses occupants à jamais. Avec ses amis, Camille, Luc et Arthur, Nina va découvrir les secrets que renferme ce lieu boisé, du toboggan géant à l'étrange garçon qui se déguise en Pierrot La Lune... mais va aussi en apprendre plus sur elle-même. Car quand on a 9 ans un été peut tout changer et nous faire grandir !