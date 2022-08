Pour toi bébé. Bienvenue au monde

Voici 48 poèmes tour à tour drôles piquants tendres et émouvants arrangés comme on dit en musique dans un livre à la fois doux et puissant simple et pur et toujours empreint de beauté. Susie Morgenstern l'a voulu comme un cadeau de bienvenue au monde pour démarrer dans la vie avec confiance et espoir. Mêlant force de la gravure et douceur de l'aquarelle le dessin tournoyant de Tiziana Romanin magnifie les poèmes. Répondant à la diversité de ton des courtes strophes les images passent de l'intimité de la chambre à l'allégorie d'un futur rêvé avec des bébés conquérants chevauchant un lion ou une baleine jouant ici avec le rêve là avec le mystère.