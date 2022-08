On dit que le bonheur est une vocation. Celle d'Hector Bibrowski, né dans un cirque à la fin du XIXe avec des poils recouvrant tout son visage, ne le rend pas heureux mais il ne l'a pas choisie. Comme son père avant lui, il fera la tournée des villes européennes en compagnie d'avaleurs de sabre de soeurs siamoises d'hommes-troncs et autres bêtes de foire. Mais tout le monde n'a d'yeux que pour "l'homme à la tête de lion" qui, derrière son aspect sauvage, est passionné de littérature et capable de converser comme le plus instruit des gentlemen. Bientôt, l'opportunité d'intégrer le plus grand cirque des Etats-Unis l'emmène dans la vertigineuse New York, où s'élèvent les gratte-ciels et les ambitions démesurées des hommes. Dans ce monde qui a perdu toute échelle humaine et qui connaît les premiers balbutiements du cinéma l'homme-lion restera-t-il le roi du spectacle ?