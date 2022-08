L'adoration qui plaît à Dieu. Petit manuel de l’adorateur

"Par l'adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde" (saint Jean-Paul II). Depuis plus de dix ans, le père Eliséo, membre de la Communauté des Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, prêche sur l'adoration eucharistique, tant en France qu'aux Etats-Unis. Au cours de ce ministère, il a remarqué que certains adorateurs passaient fidèlement de précieuses heures devant le Saint-Sacrement, mais que les effets de leur prière semblaient s'arrêter là. Le but de ce manuel, tant pour les fidèles que pour les paroisses, est de les aider à construire ces moments d'adoration afin qu'ils portent des fruits toujours plus visibles et durables. L'auteur aborde la question aussi bien sur le plan spirituel, en proposant une réflexion sur les grâces reçues lors de l'adoration et la manière de s'y ouvrir, que sur le plan pratique : comment démarrer, organiser et promouvoir l'adoration eucharistique dans nos paroisses et nos communautés.