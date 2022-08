Armand et les histoires de vêtements

Dans une ambiance rétro, un petit bijou qui convoque les univers de Roald Dahl et Wes Anderson L'histoire commence quand Armand et sa maman poussent la porte d'une boutique à la devanture d'un rosé passé : "Histoires en coton, vêtements d'occasion" . A l'intérieur, une vendeuse, assise, en train de broder, son chat tigré à côté d'elle. Des malles, des armoires débordantes et des piles de chaussettes dépareillées... Armand découvre un endroit surprenant, où les vêtements portent une histoire. En filigrane, cet album évoque ce que l'on porte aussi en soi. Un petit bijou, tout en poésie et en délicatesse.