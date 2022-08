DEES Educateur spécialisé - DC4 Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux. 2e édition

Conforme au référentiel 2018 en vigueur, ce livre propose une préparation complète aux épreuves du domaine de compétences 4 Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux du DEES. Un livre complet, conforme au dernier référentiel 2018, pour réussir les épreuves du domaine de compétences 4 du DEES : - Toute la méthodologie sur les épreuves de certification du DC4 : modalités, conseils pas à pas, attentes du jury, critères d'évaluation, les outils d'aide à la rédaction, etc. - Une synthèse des connaissances à mobiliser pour le DC4. Tous les concepts, dates, définitions et textes de loi du programme à retenir : - les acteurs du travail social - les politiques sociales - le partenariat, les réseaux et la médiation - Des exemples concrets de mise en situation professionnelle et des fiches méthodologiques.