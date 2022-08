Activité physique et sportive en périnatalité

Depuis une trentaine d'années de nombreuses études scientifiques ont prouvé les bénéfices de l'activité physique pour la femme enceinte et pour l'enfant qu'elle porte. Toutefois seule une femme sur cinq environ pratique une activité physique ou sportive (APS) durant sa grossesse. Ce constat s'explique par un manque d'information des professionnels de la périnatalité qui ignorent souvent quel type d'APS conseiller et surtout comment accompagner les parturientes dans leur pratique d'une activité physique. Avec quelques 740 000 naissances par an en France (2019) les besoins sont conséquents. Après avoir rappelé les indispensables connaissances liées à la grossesse et aux modifications physiologiques qu'elle génère cet ouvrage détaille les effets pré- per et post-partum des APS et propose aux médecins et sage-femmes des outils pratiques destinés à faciliter le conseil à le personnaliser en fonction du profil des femmes (débutantes à sportives de haut niveau) et à les accompagner pour qu'elles en tirent des bénéfices en toute sécurité. Rédigé par deux experts des activités physiques et sportives en périnatalité il comportera outre des apports théoriques fondés sur la recherche (modifications physiologiques liées à la grossesse bénéfices des APS pendant la grossesse) de nombreuses situations cliniques Cet ouvrage s'adresse aux médecins du sport aux médecins généralistes aux sages-femmes et obstétriciens ainsi qu'aux éducateurs sportifs.