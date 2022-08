Mariage, gossip et autres contrariétés

Dans quelques mois, Jessica et Baptiste vont se marier. Afin d'informer leurs proches de l'organisation, ils créent un blog spécialement consacré à l'événement, sur lequel seuls les invités peuvent se connecter. Seulement, voilà, un ou une mystérieux(se) "MP" semble avoir accès au site et s'amuse à commenter les posts. Qui peut bien se cacher derrière ces initiales ? Pire encore, ce ou cette gossip girl 2. 0 révèle tous les petits secrets des mariés et surtout de leurs invités... Qui trompe qui, qui a fait quoi, qui ment à qui... Au secours ! Ce qui s'annonçait si réjouissant menace de finir en eau de boudin ! Révéla-tions, embrouilles, quiproquos et crises de larmes (ou de fous rires) risquent bien de tout faire capoter ! Mais après tout, mariage foireux, mariage heureux, non ?