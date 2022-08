L'Oiseau et la pièce d'or

Un jour, un petit oiseau trouve une pièce d'or. Posé sur la fenêtre du roi, il se met alors à chanter : "Je suis plus riche que le roi, avec ma pièce d'or à moi". Ni une ni deux, le roi envoie ses soldats. Mais le petit oiseau a plus d'un tour et d'une chanson dans son sac ! Une fable contre l'oppression, où l'oiseau rusé ne s'avoue jamais vaincu. Inspiré d'une version tunisienne, ce conte fait le tour du monde : Maghreb, Palestine, Arménie mais aussi Catalogne ou encore Madagascar !