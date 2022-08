La Danse de l'eau

Le jeune Hiram Walker est né dans les fers. Tout ce qui lui est resté de sa mère, c'est un pouvoir mystérieux. Pouvoir qui lui sauve la vie le jour où il manque se noyer. Après avoir frôlé la mort, il décide de s'enfuir, loin du seul monde qu'il ait jamais connu. Ainsi débute un périple plein de surprises, qui va entraîner Hiram de la splendeur décadente des plantations de Virginie à la guérilla acharnée au coeur des grands espaces américains, du cercueil esclavagiste du Sud profond aux mouvements dangereusement idéalistes du Nord. Alors même qu'il s'enrôle dans la guerre clandestine qui oppose les maîtres aux esclaves, Hiram demeure plus que jamais déterminé à sauver la famille qu'il a laissée derrière lui. Dans son premier roman, Ta-Nehisi Coates livre un récit profondément habité, plein de fougue et d'exaltation, qui rend leur humanité à tous ceux dont l'existence fut confisquée, les familles brisées, et qui trouvèrent le courage de conquérir leur liberté. Une variété formelle exaltante. C'est très beau. Le Monde. Prix Transfuge 2021 du meilleur roman anglophone. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Demarty.