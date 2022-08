Au lit, Petit Lapin !

Les dents sont brossées, le pyjama est prêt. Tape des mains et il sera vite enfilé ! C'est le rituel du coucher et il ne faut rien oublier avant que Petit Lapin aille au lit : se brosser les dents, secouer l'oreiller, une petite caresse dans le dos, avant de se mettre bien au chaud sous la couette. On peut même éteindre la lumière et tourner la page après le bisoubonne-nuit.