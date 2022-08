L'île de l'ogre

Pendant la récré, Catel, Abel et Mika découvrent une barque au bord de la rivière et s'empressent de monter dedans pour jouer aux pirates. Mais ils se font emporter par le courant et se retrouvent sur une île inconnue et inquiétante. S'ils sont tiraillés entre leur curiosité d'explorer et leur envie de retrouver leurs copains d'école, ils entendent bientôt des cris effrayants et réalisent bientôt qu'ils ne sont pas seuls sur l'île...