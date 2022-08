Dictionnaire de muséologie

Aujourd'hui, les musées sont plus que jamais au centre des problématiques culturelles, sociales et économiques de nos sociétés. Et la muséologie occupe désormais une place incontournable dans le champ des sciences sociales. Ce dictionnaire, réunissant une équipe d'experts internationaux, vient, en plus de 630 entrées organisées en 7 thématiques, définir, analyser et mettre en perspective l'ensemble des termes utilisés dans le champ muséal, des plus académiques (exposition, artefact, patrimoine immatériel, cabinet de curiosité) aux plus innovants (digital curatorship, memory spots, cybermusée...). Un ouvrage de référence couvrant à la fois les domaines de la muséologie, de l'exposition, des méthodes de recherche, de gestion des collections et de conservation/restauration, de l'éducation muséale et la médiation, dans la gestion/marketing, de l'histoire et de l'analyse critique du musée.