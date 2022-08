Les tribulations oenologiques du Professeur Bucella. Et autres chroniques du vin

Mêlant science et vin, le professeur Fabrizio Bucella nous emmène sur des chemins de traverse qui peuvent sembler farfelus, mais ne le sont pas vraiment. On apprendra comment boire une piquette en bloquant sa langue contre le palais et comment forcer un quidam à avaler un tel breuvage tout en gardant le sourire (le sourire du quidam, pas le vôtre). Dans la même veine, l'auteur nous apprendra à ne pas avoir peur de Gargantua qui mangeait des pèlerins dans sa salade, car un géant de telle taille ne saurait exister. Un essai faussement potache, vraiment érudit, à lire d'une traite ou à picorer selon l'envie.