Ecoutez le rêveur…. Visions poétiques du monde

Victor Hugo, "légende" d'un siècle, donne à sa voix poétique une visée : celle d'embrasser le monde et d'en dire la totalité. Tour à tour lyrique, épique ou satirique, sa poésie est traversée par des tragédies personnelles comme par l'Histoire, et nous invite encore aujourd'hui à poser un nouveau regard sur la Nature, sur les autres et sur nous-mêmes. Cette anthologie, qui rassemble ses poèmes les plus emblématiques, présente une vision du monde singulière : engagée, empreinte d'émotion, critique, et toujours tournée vers l'avenir. LE CORPUS- Visions de la nature- Visions de l'amour- Visions du poète- Visions d'ailleursTOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'auteur- Contexte historique et culturel- Pour mieux interpréter- Chronologie et carte mentaleTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Groupements de textes- Histoire des arts- Sujets d'entraînement.