Le Donjon de Naheulbeuk Saison 5 : Le Conseil de Suak

(Re)découvrez la plus célèbre saga de fantasy parodique ! Rien ne va plus sur les terres de Fangh ! Tout le monde semble devenir fou et faire n'importe quoi, si bien qu'une guerre civile menace sans que rien ne puisse l'arrêter. Heureusement pour ses sujets, une belle Elfe vient de devenir reine du royaume et compte bien mettre fin à ce véritable chaos. Mais comment se faire respecter et régner lorsque chacune de ses décisions est remise en question ? Pour nos héros, il est temps de se remettre au travail et d'aller explorer un énième donjon. Feuilleton audio devenu culte, Le Donjon de Naheulbeuk a été décliné en BD, en roman et en jeu vidéo en 2020.