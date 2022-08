Fast & furieusement bon ! 50 recettes exclusives et faciles pour les copains sans se ruiner

Découvrez SeizeMay, le nouveau phénomène de TikTok ! 1, 7 millions d'abonnés sur Tik Tok, 359 K sur Insta : une communauté engagée et grandissante ! Jordan, alias SeizeMay, livre ici 50 recettes faciles, rapides et foodporn : Spicy pasta, Burrito au poulet, Tacos, Boeuf sauté, Croziflette, Cheesy pancakes, Croque chèvre-miel, Fondant au caramel, Tiramisu Nutella, etc. Inratables et pas chères, elles raviront les papilles d'un public jeune/étudiant.