Bled Maths Ecole primaire. Cu CP au CM2

L'ouvrage de référence en mathématiques, pour tout savoir et comprendre du CP au CM2 ! 101 leçons couvrant l'ensemble des programmes du primaire proposent chacune Le cours, avec les notions clairement expliquées et illustrées par de nombreux exemplesUn quiz pour tester rapidement la compréhension du coursDe nombreux exercices pour s'entraîner et retenir le coursTous les corrigés détaillés en fin d'ouvrage