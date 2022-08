Bled Français Ecole primaire. Du CE1 au CM2

La Grammaire, l'Orthographe, la Conjugaison et le Vocabulaire sont traités à travers 102 leçons claires, simples et structurées. Chaque leçon se déroule en 3 temps : " J'apprends " avec des explications claires, simples et détaillées avec de nombreux exemples pour aider le parent à expliquer toutes les notions". Je retiens " un petit résumé visuel de ce qu'il faut retenir, facile à mémoriser sous forme d'encadré". Je m'entraîne " avec un petit quiz qui teste la compréhension de la leçon en 5 questions, puis des exercices pour appliquer les règles sans tomber dans les pièges. Tous les corrigés détaillés sont disponibles en fin d'ouvrage, ainsi que des tableaux de conjugaison.