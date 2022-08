Mon cahier de prof. Zen & bien dans mon métier

Cet ouvrage propose une démarche complète pour aider, au quotidien, les professeur(e)s à gérer au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Il aborde 5 grands domaines qui participent au bien-être : - La vitalité (aspect physique, corporel) - Le bien-être émotionnel (gestion des émotions, du stress) - L'état d'esprit (estime de soi, confiance en soi) - La relation aux autres (communication bienveillante) - L'organisation (gestion du temps) Il propose d'accompagner les professeur(e)s sur le chemin du bien-être de façon sérieuse mais ludique avec des quiz, des conseils, des idées, des astuces, de nombreuses activités et exercices... Et comme tout le monde ne souhaite pas travailler tous les domaines de façon identique, il est proposé pour chaque domaine un parcours "express" et un parcours plus complet. L'organisation de l'ouvrage - Se sentir bien, qu'est-ce que ça veut dire ? - Moi, prof, j'en suis où ? (dans mon métier, dans mon bien-être) - Mon programme pour l'année - Allez, c'est parti ! - Ma vitalité (bien-être physique, sommeil, voix) - Mon bien-être émotionnel (émotions, stress, psychologie positive) - Mon état d'esprit (qualités, valeurs, compétences) - Mon relationnel (profil de personnalité, la communication bienveillante) - Mon organisation (gestion du temps, progression cohérente) - Et maintenant, j'en suis où ? - Et après, quels sont mes points à améliorer, à explorer ? Les points forts - Une auteure "accompagnatrice en bien-être" qui connaît parfaitement son public - Un cahier ludique et interactif (cases à cocher, tableau à compléter, notes...) - Une aide à l'épanouissement personnel adaptée au métier de professeur - Des fiches de suivi de son programme par période à télécharger - Des vidéos pour réaliser les exercices de relaxation