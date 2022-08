Vaiana, l'histoire du film. Ma première histoire de princesse

La nouvelle collection d'histoires des films des Princesses Disney racontées aux tout-petits ! - L'histoire du film réécrite et adaptée aux moins de 3 ans. - Des illustrations Disney Baby modernes et colorées. - Une maquette épurée, avec des pages indéchirables, parfaites pour les bébés. Dès 18 mois. Résumé : Vaiana vit sur une île paisible. Un jour, Grand-mère Tala lui confie une mission : trouver le demi-dieu Maui... et sauver la nature en danger !