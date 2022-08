En 2 heures light

En 2h je cuisine healthy pour toute la semaine 50 repas fait maison, sans gâchis et avec des produits de saison 100 % de menus inédits ! Pour chaque semaine, retrouvez : - 1 liste de courses complète classée par rayons - Le menu de la semaine - Le déroulé des préparations à réaliser en moins de 2h - Le résultat de votre session - Les gestes à réaliser le jour même pour la cuisson de dernière minute Dans ce livre, vous trouverez 10 menus hebdomadaires complets et healthy, soit 50 repas équilibrés pour toute la famille tous composés de plats qui privilégient les produits frais et de saison. Une cuisine 0 déchet où tout est consommé et les restes utilisés.