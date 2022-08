Comment j'ai rencontré l'homme de ma vie (en sous-vêtements). Sexe à L.A., T2

Shayne Callahan a vite découvert qu'elle était plus douée pour dénicher l'âme soeur des autres que la sienne. Son métier d'entremetteuse d'élite dans la ville des anges lui permet de laisser libre cours à son talent, même pour les clients les plus excentriques. Un sugar daddy avec un fétichisme des pieds ? Berk, mais sans souci. Un cas sévère de nudophobie ? Match trouvé avant le déjeuner. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Nate Ryan, un jeune homme adorable avec des fossettes, cul nu dans le métro. Pourtant, les ennuis ne font que commencer : entre une patronne assoiffée de pouvoir et partisane des jeux de mots salaces, le scandale étouffé d'une célébrité et les problèmes d'élocution de Shayne... tout est fait pour compliquer son happy end. Le destin tendra-t-il la main à Shayne ? Ou sera-t-elle destinée à vivre une vie célibataire (ou presque), sexy (ou presque) en étant la meilleure tapineuse (de haut standing) de Los Angeles ? #humour #feelgood #hot --- "La série de Brooke est mon coin de paradis. Les livres me garantissent un sourire sur le visage et me donnent l'impression de gambader dans un champ d'arcs-en-ciel et de chatons. C'est trop ? Ce que je veux dire, c'est que ce sont des romances parfaites pour se sentir bien. Elles sont torrides, drôles, fantastiquement développées et fabuleusement écrites". - Lana DG Romance, Goodreads "Brooke a une voix unique et incroyablement agréable lorsqu'il s'agit de romcom. Je vous défie de ne pas apprécier ce livre. Il ne s'agit peut-être que du second volume, mais cette série est l'une de mes préférées. " - Eliza, Goodreads