Adultes et formation. Penser et agir autrement

Depuis les années 1990, la formation tout au long de la vie est toujours davantage considérée comme un levier majeur de croissance économique et d'employabilité. Parallèlement, l'accélération des rythmes de vie, les transformations du travail, l'augmentation des incertitudes dans des sociétés en fort changement tendent à porter au rang de l'évidence, dans les représentations collectives et individuelles, la nécessité de se former de façon continue. L'ouvrage propose des clés de lecture multiples (sociologiques, politiques, psychologiques, pédagogiques) pour mieux comprendre ces évolutions ainsi que la manière dont elles affectent les relations entre adultes et formation. Il invite à penser autrement les adultes apprenants dans leur diversité et leurs spécificités au travers de multiples contextes de formation. Il ouvre, en outre, des perspectives pour agir autrement en formation d'adultes, que ce soit sous la forme de propositions d'action concrètes ou par l'adoption d'un point de vue alternatif. Posant un regard à la fois critique et prospectif sur la formation des adultes, l'ouvrage incite à dépasser les certitudes trop aisément admises et les prénotions trop rarement interrogées.