Concentré de chimie. 3e édition

Fruit d'une longue expérience pédagogique, ce manuel est un support de choix pour l'apprentissage de cette discipline fascinante qu'est la chimie. Cette 3ème édition mise à jour clarifie également certaines notions et concepts abordés plus schématiquement dans l'édition précédente et s'enrichit de plusieurs nouveaux exemples. L'ouvrage présente, en 10 chapitres, les bases de la chimie générale, de façon rigoureuse, logique et progressive. Il s'organise en trois parties : 1. La première partie décrit la matière : atomes, molécules, organisations à l'état solide, liquide ou gazeux et en solution ; 2. La seconde partie établit les principes de conservation de la matière et d'énergie qui posent les bases de l'établissement d'équations chimiques pondérées et sous-tendent toute transformation chimique ou physico-chimique. Les facteurs cinétiques qui a ectent les vitesses de transformations (bio)chimiques sont également décrits ; 3. La troisième partie passe en revue, en les expliquant, les grandes classes de réactions qui s'observent en solution aqueuse : réactions d'oxydoréduction, acide-base, de précipitation et de complexation. Le support est richement illustré de figures en couleurs qui aident à la compréhension de concepts submicroscopiques. Des compléments d'information replacent certains concepts chimiques dans un contexte concret de la vie quotidienne. Des liens vers des vidéos sont fournis (capsules vidéo d'expériences chimique, exercices et podcasts). Ce manuel est complété par un site internet : http : //concentre-chimie. unamur. be. Cet ouvrage s'adresse à l'étudiant de Baccalauréat des sections scientifiques et médicales abordant la chimie et au futur étudiant qui se destine à des études supérieures dans ces sections.