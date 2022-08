La grammaire espagnole. En fiches et exercices corrigés

Grâce à ce livre, organise ton apprentissage et tes révisions ! Trouve dans le Point Méthodologie la technique qui te correspondra le mieux puis choisis ton rythme d'entraînement dans le planning à personnaliser. Les 60 points de grammaire sont présentés sous forme de fiches prêtes à l'emploi. En une page, visualise l'essentiel et crée tes repères. Pour chaque fiche, retrouve une page d'exercices corrigés et une flash card ou une carte mentale à compléter. Ce livre s'adapte aux besoins de tous niveaux d'étudiants et peut servir à réviser autant qu'à apprendre les règles de grammaire espagnole indispensables. Il peut t'accompagner sur une année ou te sauver la mise en révision de dernière minute ! Pour tous étudiants, de tous niveaux, qui suivent des cours d'espagnol.