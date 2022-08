Algorithmique en C, C++, Java, Python et PHP

Cet ouvrage s'adresse aux : - Etudiants en filières informatiques et scientifiques - Elèves-ingénieurs - Etudiants en IUT - Etudiants en BTS Il propose une approche progressive et pédagogique de conception d'algorithme, une présentation et une analyse d'algorithmes connus (tris, recherches, piles, files, etc.). Chaque algorithme est présenté en pseudo-langage, C, C++, Java, PHP et Python, pour un total de 560 programmes. Cette 2nde édition propose des programmes source réactualisés et téléchargeables sur le site de l'auteur.