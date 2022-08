Colles de Mathématiques PT/PT*. Edition 2022

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de deuxième année de CPGE scientifiques PT/PT. Dans l'objectif d'une préparation efficace aux interrogations orales, les exercices de ce livre sont classés en trois catégories : - Les exercices de calcul. Souvent application quasiment directe du cours, ils ont pour objectif, via la pratique calculatoire, de vérifier la connaissance et la compréhension des notions du cours. - Les exercices de raisonnement. Ces exercices demandant plus de recul, leur objectif est de renforcer l'assimilation des concepts. - Les exercices avec questions ouvertes. Ces exercices amènent l'étudiant à avoir sa propre réflexion, à construire sa démonstration ou son contre-exemple selon les cas. Ces exercices ont été choisis pour leur approche formateur plutôt que leur originalité ou leur difficulté. Néanmoins certains énoncés, signalés par une ou deux étoiles, sont d'un niveau plus élevé. Chaque exercice est entièrement corrigé parfois de plusieurs manières.