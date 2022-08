Un accident, une tragédie, un drame... Notre époque s'est habituée à un quotidien d'évènements angoissants, paradoxe d'une société qui ne s'est jamais autant souciée du bien-être mais dont l'individualisme prédominant compromet jusqu'au fondement même de l'existence sociale. Dans ces circonstances, les traces d'un passé trop brutal, conduit une jeune fille désemparée à vouloir résoudre une énigme dont elle est la victime indirecte. En proie à de nombreuses questions, y parviendra-t-elle ? Le lecteur se retrouve en totale immersion dans le monde des policiers de terrain. L'auteur nous plonge dans des interventions multiples et variées. Les faits-divers se succèdent. Ce roman policier dévoile la part de l'ombre, celle qui s'inscrit entre le vrai et le faux. Aussi, s'il est des histoires fausses que l'on pourrait croire réelles et d'autres bien véridiques que l'on pense être imaginaires, entre ces deux tendances se dissimule sûrement une probable exactitude : le prix des larmes entre fiction et réalité. Le petit ami de Florine : un roman original dans une authentique introspection du monde de la Police !