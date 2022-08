Le latin et le grec au BAC Tle. Spécialité Littérature, Langues et Cultures de l'Antiquité, Edition 2023-2024

Un atout essentiel dans la préparation de l'épreuve de spécialité de Littérature, Langues et Cultures de l'Antiquité en latin et en grec. - Une contextualisation des oeuvres antiques et modernes qui replace chaque auteur dans son milieu biographique, sociopolitique et littéraire - Des problématiques croisées pour mieux confronter lesoeuvres et saisir les mises en perspective demandées par le programme - Des sujets conçus dans la configuration des nouvelles épreuves et entièrement rédigés - Une traduction juxtalinéaire de chaque version proposée pour maîtriser plus finement le texte originel - Des mots concepts pour mieux comprendre les enjeux des textes - Des lectures complémentaires pour compléter les points de vue sur les héros et sur leurs aventures