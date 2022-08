Un jour, un problème CP - Guide pédagogique + Cahier élève PCF

Une collection accessible pour ritualiser la résolution de problème ! Le guide pédagogique propose : La progression et la démarche pédagogique : - Une progression annuelle fondée sur la typologie de Vergnaud. - Une présentation de la semaine type : le 1er jour de chaque semaine, une séance plus longue permet de rappeler ou d'introduire la typologie étudiée (présentation du problème, recherche individuelle, recherche en petits groupes, mise en commun, synthèse et trace écrite avec le problème référent). - Pour chaque semaine, le détail des objectifs et des étapes de résolution (schéma(s), calculs, phrase réponse) ; le guidage pédagogique pour passer de la manipulation à la schématisation et au calcul. - Les énoncés des problèmes réalisées sur l'ardoise aux périodes 1 et 2 + accès aux diaporamas vidéoprojetables de ces énoncés. Les corrigés des 140 problèmes