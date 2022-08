Comment je suis tombée amoureuse du meilleur ami de mon crush d'ado. Sexe à L.A., T1

Ryleigh Phillips, propriétaire de l'éclectique "Langoureusement Vôtre", est trop prise par son travail pour avoir le temps de penser à l'amour. Les seules noix dont elle s'approche sont celles qu'elle sert avec ses crèmes glacées aux noms fleuris. Jusqu'à ce que son ancien crush, le magnifique ex-Dieu du stade Cameron Mathis, revienne dans sa vie et chamboule tout. Mais voici qu'Hunter Morgan, l'entrepreneur en charge des rénovations de "Langoureusement Vôtre" , entre en scène. Incroyablement séduisant et sarcastique à souhait, il a lui aussi des vues sur Ryleigh. Il y a juste un tout petit souci... c'est le meilleur ami de Cameron. Quand les frontières entre l'amitié et l'amour deviennent floues et qu'il est impossible de choisir entre deux parfums délicieux, qu'est-on censé faire ? Goûter un échantillon de chaque ? Ou se laisser langoureusement aller ? #humour #cuisine #hot #triangleamoureux Réédition de : Amour givré, copines cinglées et crème glacées --- "Un livre très original, très drôle et délicieusement sexy ! Il était absolument succulent ! J'ai adoré chaque page délicieuse de ce livre. Quel début fantastique pour une série dont je peux déjà dire que je vais devenir accro ! " - Lana DG Romance, Goodreads