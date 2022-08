Nous sommes tous des monstres

" Je ne serai pas comme mon père, je le refuse, jamais je ne serai un monstre comme lui". C'est ce que Cameron Tryniski se répète depuis son enfance, lorsqu'elle a appris la vérité sur l'identité de son père : un tueur en série. Depuis ce terrible jour, elle vit dans son ombre. Elle pensait que les choses seraient différentes en grandissant et en se réfugiant à Seattle, hélas, elle est toujours vue comme la fille d'un meurtrier. De plus, des jeunes femmes qui lui ressemblent étrangement disparaissent sans laisser de traces et sont retrouvées mortes dans d'affreuses conditions. Un soir, alors que Cameron se promène tranquillement, elle va se faire violemment agresser par trois garçons de sa faculté, mais le destin voudra qu'elle soit secourue par son professeur de psychologie, Yohan Kim, un homme aussi séduisant que mystérieux. Malheureusement, Cameron réalisera vite qu'il est loin d'être le gentil mentor qu'elle s'imaginait.