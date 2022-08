Émulations n° 39-40 : Enseigner l'enquête de terrain. Transmettre, expérimenter, éprouver

Ce double numéro d'Emulations. Revue de sciences sociales invite à construire nos pratiques pédagogiques de formation à l'enquête de terrain comme objet de recherche. L'originalité des contributions réunies ici est de proposer des récits d'expériences singulières de cet enseignement dans une pluralité de situations : des stages de terrain à partir d'enquêtes collectives, des enseignements en salle de classe dans des cursus de sciences sociales ou bien encore des formations à l'enquête dans des écoles professionnelles. Malgré cette diversité, les douze articles décrivent tous des pratiques d'enseignement et d'apprentissage collectives et réflexives. Ils reviennent sur la construction d'espaces de prises de parole étudiantes, à partir desquels s'invente un enseignement inductif. Ce numéro interroge aussi les effets des réformes sur les manières d'enseigner l'enquête en sciences sociales, que ce soit à travers le prisme d'un changement de maquette dans un cursus académique ou celui de l'universitarisation des formations professionnelles. En prenant parfois le risque de dévoiler les difficultés et limites de leur enseignement, les auteurs montrent l'intérêt pédagogique et heuristique de ce type de formation et participent à réarticuler recherche et enseignement. Nicolas Adell, Selma Bendjaballah, Anne Bossé, Coline Cardi, Barbara Casciarri, Laurence Charlier Zeineddine, Marie Chartier, Philippe Chaudat, Thibault Courcelle, Jérôme Courduriès, Anne-Laure Cozian, Estelle Czerny, Corinne Davault, Benjamin Derbez, Valéry Didelon, Ygal Fijalkow, Laurent Gabail, Guillaume Garcia, Jean Alain Goudiaby, Bénédicte Havard Duclos, Mélanie Jacquemin, Anaïs Leblon, Laurent Legrain, Victor Lepaux, Olivier Leservoisier, Nathalie Mondain, Julie Rannoux, Magalie Saussey, Christine Schaut, Jérémie Vandenbunder, Sandrine Victor, Juliette Woitchik