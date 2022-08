Les mathématiques du CAPES. Ecrit et oral. Nouveaux programmes

Cet ouvrage traite intégralement le programme du CAPES-CAFEP de mathématiques et prépare à l'écrit et à l'oral du concours. Et plus généralement, il sert de référence pour les enseignants déjà en exercices et pour tous étudiants en licence de mathématiques. Il s'adresse aux étudiants préparant le concours du CAPES de mathématiques. Mais aussi aux étudiants en licence de mathématiques et aux enseignants de mathématiques.