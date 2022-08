La subtilité du bain

"Te souviens-tu ? " Une volonté de mémoire, le besoin de révéler la force profonde d'une amitié sans borne. Maxime et Ewen vont se rencontrer au hasard d'une soirée. De ce premier contact presque fulgurant va en découler une amitié pure, une amitié qui ne peut être comprise que par ces deux seuls garçons que la vie aura réunis. Maxime revient, page après page sur ces moments précieux, cet attachement doux et parfois douloureux qui l'aura uni à Ewen, un garçon lumineux, généreux et à la candeur déstabilisante. Une déclaration tout en pudeur, l'expression sincère d'une affection éprouvée et tendre. Maxime dévoile, relate et se souvient de cette amitié bouleversante qui l'aura transformé à jamais.