Gareth, un combattant aguerri, vient chaque semaine à la Fosse, un club en dehors de Savannah, pour déployer ses talents dans la cage de freefight. Il aime se battre, la foule qui vient le regarder et également se faire un peu d'argent à chaque exhibition. Chase, jeune étudiant en galère, accepte le job de serveur à la Fosse pour subvenir aux besoins de sa famille. Il était venu pour travailler, pas pour tomber sur l'impressionnant et irrésistible Gareth ! Entre eux l'attirance est indéniable, mais pour Gareth qui a dû mal à lire entre les lignes de Chase et ce dernier qui n'a jamais connu personne avant lui, les choses ne sont pas gagnées. Ensemble, ils apprendront que se battre ne se fait pas toujours dans une cage et que la vie, à laquelle ils aspirent, mérite, elle aussi, de se battre.