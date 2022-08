Un prêté pour un rendu. Tout ou rien, T1

Un petit mensonge ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas ? L'ancien playboy Rook a parfois besoin d'échapper aux sollicitations et à la notoriété qui vont de pair avec le poste de capitaine d'une équipe de Ligue nationale de hockey. Quand il quitte Chicago pour le calme de l'Alaska, la dernière chose à laquelle il s'attend, c'est une rencontre avec la pétillante Lainey. Lainey est à l'opposé des femmes qu'il a l'habitude de côtoyer, et surtout, elle ne le connaît pas. Ensemble, ils vont vivre une romance torride l'espace de quelques semaines. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et Rook est bientôt obligé de retourner chez lui, sans possibilité de recontacter Lainey. Un an plus tard, leurs routes se recroisent à nouveau. Si Lainey ignore toujours tout de la véritable identité de Rook, ce n'est plus le seul mensonge en jeu. Seulement, cette fois, ce n'est pas qu'une amourette d'été qui est en jeu. Cette vérité-là pourrait bien tout changer. #RomanceContemporaine #Sexy #SecondesChances #Mensonges #CoupDeFoudre