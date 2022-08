Enquête en coulisses. Les enquêtes de Lexi Carmichael, T4

Lexi Carmichael aide les geeks du monde entier à s'envoyer en l'air. Bon, d'accord, les apparences sont trompeuses, mais c'est pourtant bien ce qui se déroule dans l'émission de télé-réalité "Pour l'amour du Geek" sur laquelle on m'a demandé à moi, Lexi Carmichael, super geekette, d'enquêter. Je ne suis pas fan de télé-réalité ; j'ai déjà du mal à gérer ma réalité à moi. Mais on m'a envoyée à Hollywood pour trouver un hacker qui trafique les résultats des votes en ligne. Alors que se passe-t-il quand j'arrive là-bas ? Eh bien, les producteurs me convainquent de poursuivre mon investigation de l'intérieur. Et ce qui aurait dû être une traque de hacker simple comme bonjour tourne au vinaigre lorsque le coupable décide de me prendre pour cible. Ajoutez à cela une chaîne télé obsédée par l'audimat, une bande de candidats ringards et ma pauvre vie sentimentale embrouillée... et démêler ce mystère pourrait bien faire de moi une star... ou me faire tuer. #Geek #Enquête #Téléréalité #Hacker #RomanceContemporaine