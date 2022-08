MHF - EDL - Guide des séances + Ressources CE2-CM1. L'outil indispensable pour mettre en oeuvre l'année de CE2 et CM1

Le guide des séances CE2-CM1 et les ressources à photocopier de la méthode heuristique de français, pour enseigner autrement l'étude de la langue et l'oral ! Une pochette avec : Le guide des séances : - Une organisation par période, avec une page spécifique pour rappeler les objectifs majeurs, selon les domaines, présentant les notions étudiées par niveau. - Un déroulé précis sur les 30 semaines avec : ? Pour chaque semaine, une page présentant les compétences travaillées et codées, le matériel nécessaire à la mise en place des activités et les devoirs. ? Des rappels didactiques et pédagogiques pour mettre en place les activités . ? Une page par domaine (Rituels, Langage oral, Ecriture, Orthographe, Apprentissages, Régulation) rappelant le nombre de séances et le temps prévu, le déroulé précis des activités avec la compétence travaillée, les exemples et les conseils de mise en oeuvre. ? Des suppléments de fin de période pour compléter ou refaire certaines séances avec des propositions d'activités complémentaires. Les ressources : - Les fiches élèves à photocopier, organisées par semaine, avec : les exercices d'entrainement, les activités de manipulation, les supports d'activités orales, les textes documentaires. Découvrez la collection : https : //fr. calameo. com/read/0053583356c3d8b8c4905