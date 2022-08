J'apprends avec Kimi - Les petits nombres + la mascotte PCF

J'apprends avec Kimi - Les petits nombres est un outil pédagogique proposant des activités de découverte des quantités et des nombres de 1 à 3 axées sur le jeu et la manipulation. Kimi est une mascotte toute douce et colorée qui peut être un support de communication et un objet médiateur de langage dans la classe. J'apprends avec Kimi - Les petits nombres est un outil pédagogique propose des activités de découverte des quantités et des nombres de 1 à 3 axées sur le jeu et la manipulation. Les activités conçues pour être réalisées avec la mascotte abordent progressivement les nombres de 1 à 3 (jusqu'à 5 avec le matériel) : évaluer des quantités, dénombrer, construire des collections, mobiliser des représentations du nombre (constellations, doigts de la main, écriture en chiffres), connaître les mots-nombres, commencer à résoudre des problèmes (ajouter, enlever). La progressivité des activités intègre des répétitions et des variantes pour s'assurer régulièrement que les fondamentaux se mettent en place. Kimi est une mascotte toute douce et colorée qui peut être un support de communication et un objet médiateur de langage dans la classe. Les enfants tissent avec la mascotte des liens affectifs et l'adoptent en un clin d'oeil ! Apprendre avec Kimi, c'est donner aux enfants le goût d'apprendre et leur permettre de prendre un bon départ ! Une mascotte toute douce, testée en classe et adoptée par les enfants. Un objet médiateur de langage dans tous les domaines d'apprentissage pour échanger, s'exprimer, réfléchir ensemble, s'interroger, résoudre des problèmes, enrichir l'imaginaire... Tour à tour porte-parole, présence complice et témoin de la vie de la classe, Kimi est aussi là pour jouer et créer un lien école-famille LES + Un matériel riche et attrayant conçu pour les manipulations en groupe. Des activités collectives, en atelier, individuelles, décrites pas à pas dans le guide pédagogique. Des modalités d'apprentissage variées : mise en place de rituels, observation, expression, mémorisation, résolution de problèmes... Qu'est-ce qui plaît tant aux enfants ? Eveiller : la mascotte éveille la curiosité, elle déclenche enthousiasme, adhésion et expression langagière. Rassurer : l'enfant apprend dans un cadre qu'il connaît, il trouve un écho à ses émotions. Valoriser : l'enfant se sent écouté, ses petites réussites sont encouragées. Fédérer : la mascotte donne une identité à la classe, elle gère avec bienveillance les situations quotidiennes (attention, conflits, niveau sonore...).